Pildid ⟩ Tuuleiil sai Vabaduse puiestikul jagu ühest pärnast

Tartu linna arborist Kaire Zimmer vahendas, et murdumise hetkel olid pargis, veidi puust eemal tööd tegemas ehitusmehed. «Nad kuulsid ragisemist, kuid siis veel haru päris küljest ei murdunud, töömehed hoiatasid inimesi, et need puu alla ei kõnniks,» rääkis Zimmer.

Arboristid käivad linna parkides ja haljasaladel aeg-ajalt puude tervist kontrollimas. «Kui on näha, et puul on kallal seen või mõni muu haigus ning on oht, et see võib tugeva tuulega ümber kukkuda, siis laseme haige puu maha võtta,» rääkis arborist.