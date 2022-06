Tartu sai avatud omavalitsuse tiitli

Avatud omavalitsuse tiitel anti sel korral välja kahes kategoorias. Üle 16 000 elanikuga omavalitsuste kategoorias pälvis tunnustuse teist aastat järjest Tartu linn ning alla 16 000 elanikuga kategoorias Türi vald. Nimetatud omavalitsused said tiitli, kuna täitsid enim valdkondlikke kriteeriume.

«Avatud valitsemist iseloomustab aus ja selge kommunikatsioon ning läbipaistvad ja elanike osaluselt tehtud otsused ning tegevused. Selle loomulik ja vajalik osa on digilahenduste kasutamine,» selgitas e-riigi akadeemia e-demokraatia valdkonnajuhi Kristina Reinsalu. «Kasu omavalitsustele seisneb ennekõike selles, et erinevate vaatenurkade rohkus aitab otsuseid paremaks teha. Samuti on otsuste tegemisel osalenud inimesed meelsamini valmis ise panustama ja ka vastutust võtma,» lisas ta.