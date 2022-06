«Esimest korda on väga hea tunne, ma lõpetan ülikooli neljandat korda ja nüüd lõpuks selline lõpetatuse tunne,» ütles Kaisa Kivisikk, kes täna keskpäeval sai kätte õigusteaduste magistri diplomi.

Tal oli väga hea meel, et aktus peeti aulas. «Hea on olla sammaste ees,» sõnas Kiviskikk. «Väga kahju, et kaks aastat tagasi koroona pärast aktusi ei toimunud.»