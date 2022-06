Patendiamet avab esinduse Tartus

Patendiameti peadirektori Margus Viheri sõnul on eile allkirjastatud kokkulepe suurepärane näide riigile kuuluvate ruumide otstarbekast kasutamisest. «Patendiameti esinduse avamine Tartus on ka väike panus regionaalpoliitikasse ja asukoht Tartus, mis on tuntud teaduskeskus, aitab kindlasti kaasa intellektuaalomandi kaitse tõhustamisele. Samuti aitab see edendada meie niigi head koostööd Tartu ülikooliga,» lisas Viher.