GALERII ⟩ Vanemuise teatri töötajad loovutasid hulga verd

Doonor 205 korda

Tartu Ülikooli Kliinikumi verekeskuse juht Helve Königi sõnul on neil rõõm nii üksikute vereloovutuste kui ka pikaajaliste doonorite üle. «Meie verekeskuses on mitukümmend doonorit, kes on teinud juba üle 100 vereloovutuse,» rääkis ta. «Kõige staažikam doonor on pärit Viljandimaalt, kes on verd loovutanud koguni 205 korda ning pälvinud selle eest ka presidendilt teenetemärgi.»