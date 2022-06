GALERII ⟩ Buss sõitis Tartu kesklinnas läbi teepiirde

Politsei selgitas sündmuskohal, et õnnetus juhtus bussi tehnilise rikke tõttu. Bussijuht ise kirjeldas korrakaitsjale, et Riia mäest alla jõudes jäi talle justkui rool kätte, rooli pöörata ei olnud võimalik ja rattad hakkasid laperdama nii, et juht kaotaski masina üle kontrolli ja sõitis teelt välja.