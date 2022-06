Kelmid petsid naistelt välja paar tuhat eurot

Eile sai Elvas elav naine SEB pangast sõnumi infoga, et tema konto on blokeeritud ning selle taasavamiseks saadeti talle link, millele sisenedes ja oma autentimiskoodid sisestades pidanuks probleem lahenema. Naine vajutas edastatud lingile, sisestas oma koodid ning avastas hiljem, et tema pangakontolt on kadunud 450 eurot.