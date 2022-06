Andres Jaeger: jutt ühtsest Eesti koolist tuleb lõpetada

Praeguses rahvusvahelises olukorras tuleb jutt ühtsest Eesti koolist lõpetada. Et praegust, ka Eesti olukorda täielikult mõista ja hinnata, peab olema piisavalt vana ja seda siinkirjutaja on. Olen elanud Eesti esimese iseseisvuse lõpuaastatel, aga elanud üle ka kaks okupatsiooni – Vene ja Saksa oma. See võimaldab mul anda neile mõlemale üldhinnangu. Saksa okupatsioon näitas oma jäledat nägu peamiselt juutide suhtes, vene oma aga lisaks juutidele veel kõikide ülejäänud rahvaste ja riikide, sealhulgas ka venelaste endi suhtes.