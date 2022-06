Rüüstatud toidukapp vajab uut asukohta

Genialistide klubi hoovis õitsva sirelipõõsa varjus seisab toidukapp 2020. aasta juunist. Nüüd on see nukralt tühi. «Me oleme täielikult loobunud sinna toitu viimast,» sõnas Alabert.

Viimase poole aasta vältel on vabatahtlikud saanud teateid mahavisatud toidust ja lõhutud asjadest. Lisaks avastati ühel hommikul, et toidupuntki külmkapp on sealt jõuga välja tõmmatud.