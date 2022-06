Graafikafestival elab edasi varalahkunud asutaja nime all

Tartu kunstimajas on Peeter Alliku nimelise Tartu graafikafestivali «Shadows/Varjud» näituse otsaseinal rida Carlos Barberena pilte.

Tartu kunstimaja saali ja kaks kõrvalkambrit on täitnud Peeter Alliku nimelise Tartu graafikafestivali «Shadows/Varjud» suurim näitus. Ukse avamisel paistavad mustal taustal silma enamasti väiksed musta värvi pildid. Pikimal seinal otse saaliukse vastas on Nicaragua kunstniku Carlos Barberena 25 graafilist lehte, enamasti portreed, leidub vihje surmale. Peeter Allik on surnud.