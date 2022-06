Saarel, kus ei ela ühtegi last, valmis mänguväljak

«Piirissaarele mänguväljaku rajamine võib tunduda kummaline, kuna saarel ei ela ametlikult ühtegi last, kuid tegelikkuses on neid seal suviti väga palju. Ka saart perega külastavatele turistidele on see kindlasti oluline,» põhjendas väljaku ehituse vajadust Tartu valla arendusosakonna juhataja Tarmo Raudsepp.