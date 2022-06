VIDEO ⟩ Ukrainast lahkunud Inna Šulženko elab Vilniuses, aga tunneb, et sõjas oleks temast kasu rohkem

«Ma ei leia oma kohta,» ütleb Inna Šulženko. «Ma igatsen rasket tööd ja riske. Inimesi, keda saan päriselt aidata... Ma mõistan, et kohanemine võtab aega. Ja aega ei ole mul siin veel väga palju olnud. Aga mis siis, kui ma kaotan end päriselt?!»

Muidugi tuleb Inna Šulženko saatuse üle ainult rõõmu tunda, kui võrrelda seda saatust paljude teiste omaga. Tema suutis end sõjatandrilt päästa ning võib koos lastega elada edasi rahutaeva all.

«Siin on puhas õhk, mind ümbritsevad kõige toredamad inimesed maailmas ja elu kihab igal pool. Aga ikka tikuvad pähe mõtted, kas ma tegin õigesti?» räägib Inna Šulženko. «Mis on mulle oluline? Mis on minu elu eesmärk?»