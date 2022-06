Sõjapõgenikud saavad kodu üürimiseks kuni 1200 eurot ühekordset toetust

Toetuse eesmärk on anda põgenikele start iseseisva elu alustamiseks, märkis sotsiaalkindlustusameti kriisikommunikatsiooni juht Riina Soobik. Tartus on peavarju leidnud paar tuhat sõjapõgenikku, neist 112 elab riigi pakutavates majutusasutustes.

Tartu abilinnapea Mihkel Lees ennustas, et avaldusi võiks laekuda maksimaalselt pool tuhat. Siiski pidas ta tõenäolisemaks umbes kolmesaja toetuse väljamaksmist. Raha saajate hulka vähendab see, et toetust ei maksta mitte igale inimesele eraldi, vaid perekondade kaupa.