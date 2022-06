Valdur Mikita juhatab lugejad nende endi koju ja aitab eestlaseks olemist testida

Alla 40 punkti saanutel tuleb lugeda «Kevadet», keeta sülti, korjata sõstraid ja mitte meelt heita, sest Eesti tuleb tasapisi. On veel neli punktide taset, millest kõrgeima saanud testi tegija on tulevane Eesti president või vana inimene.

Raamatu «Mõtterändur» keskne mõiste on kodu. See on Valdur Mikita sõnul paik, kust algavad ja lõpevad kõik ajalood. Väike metsaäärne majake, mis mahutab endasse terve maailma. Nõiutud ait, kuhu universum heidab puhkama. Vastused suurtele küsimustele, mida inimene küsib endalt sauna taga tiigi ääres, võivad olla peidus New Yorgis, Tiibetis või hoopis mõnes Linnutee kaugemas nurgas, ent kui keegi ükskord sinna peaks jõudma, siis seal tundub, et vastused varjavad end ikkagi sauna taga tiigis.