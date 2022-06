Vaid viis aastat tagasi, 8. juunil 2017 enne toonaseid kohalikke valimisi tutvustas Tartu Postimees Reformierakonna valimislubadust, südalinna kultuurikeskust. Linnapea Urmas Klaas ütles tookord, et ehituse hinnanguline suurusjärk on 10 miljonit eurot.

Viis aastat hiljem, 16. märtsil 2022 andis Tartu Postimees teada linnavalitsuse poolt linnavolikogule tehtud ülevaatest, kus öeldud, et südalinna kultuurikeskuse ennustatav ehitusmaksumus on 97,3 miljonit eurot. See on veel 37 miljonit otsa sellele, mida Tartu linnavõim pani kirja kultuurikeskuse maksumuseks riigikogule saadetud taotluses (60 miljonit).