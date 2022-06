Erkki Bahovski: Jurjevi andamit meenutades

Aastal 1554 tabas Liivimaa saadikuid Moskvas ebameeldiv üllatus, kui Venemaa teatas, et Liivimaa peab tasuma Venemaale nn Jurjevi andamit, missugusest kohustusest olevat Liivimaa 210 aasta jooksul mööda hiilinud. Liivimaalased palusid aega, et selgust saada, mis andamist on jutt, kuid senise 30-aastase vaherahu asemel saadi Moskvast vaherahu vaid 15 aastaks.