Sõjapõgenik õpetab tartlasi joonistama

Lõuna-Ukrainast Mõkolajivi lähistelt pärit Achkasova jõudis Tartusse 28. märtsil. Viimased kaks kuud on kunstniku enda sõnul olnud suur katsumus. «Hinges on raske,» nentis ta kodumaale jäänud lähedasi ja varasemat elu meenutades.

Ukraina riiklikusse kunstnike liitu kuuluval Achkasoval on seljataga 13 aastat kunstiõpetajana. «Minu elu ülesanne on anda oma teadmisi edasi võimalikult paljudele inimestele,» ütles ta.

Konrad Mägi ateljeesse jõudis Achkasova esialgu modellina. Peagi selgus, et ärklistuudio on suveõhtutel harvem hõivatud ja ta haaras võimalusest kinni. Kunstnik on õnnelik, et saab Eestis tegeleda oma erialaga. Paljudel sõjapõgenikel seda võimalust pole.