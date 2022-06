Lillemüüjate mure lahendus sündis suletud uste taga

Kaubamaja vastas Küüni tänaval on lillemüüjad aastakümneid kaubelnud vihma ja tuult trotsides ning pikisilmi oodanud, et saaks seinad tuuletõkkeks ja katuse pea kohale. Nüüd on linnavalitsusel kavas aasta lõpuks sinna üles seada uued paviljonid, kuid lillemüüjad pole kindlad, kas see on parim lahendus.