Sanatooriumi pargi arutelul ei selgunud suunist linnavalitsusele

Tartu planeeringute abilinnapea Gea Kangilaski (SDE) ei saanud selget sõnumit, mida arutelu algatajad soovivad. «Kui juttu on Nordeconi kinnistust, kus detailplaneeringu järgi on täisehituse protsent väike, põlisalleed säilivad, tuleb teha dendroloogiline uuring, mis ka lisab nõudeid, kuhu tohib ehitada – kas loodus ei saagi olla koos hoonetega,» ütles Kangilaski. «Kui keskkonnaamet leiab, et ehitamine ei võimalda kaitsta väärtusi, siis nii asi ongi. Näiteks kui sooviti, et linn peaks ära ostma, siis miks linn peaks ära ostma. Kui kaitse alla võtmise otsustab keskkonnaamet, peaks kompenseerima riik.»