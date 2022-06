Mariann Raisma: kas Toomele on vaja uusi monumente?

Toomemägi on botaanikaaia kõrval Tartu ainus korralik kesklinna park, kus leiab kümmekond monumenti. Enamasti on need pühendatud kas ammu surnud teadlastele või Eesti kultuuriloos olulistele isikutele, viidates juba 19. sajandil alguse saanud filosoofilise pargi kontseptsioonile. Toomel jalutades võib ju mõelda, et kui palju peaks neid kivist ja pronksist päid veel olema?! Millised sõnumid või aktsendid on tänapäeval Toomelt puudu? Tooksin välja kolm märksõna: rahvusülikool, maailmatasemel teadus ja nüüdiskunst.