Politsei: Tartu Pride möödus meie jaoks rahulikult

Pride'i kogunemist tulid jälgima jalgratastel abipolitseinikud, kes tõdesid, et sündmus kulges rahumeelselt. «Näha on, et Tartu on piisavalt tolerantne ja Pride saab rahus toimuda, aga peame igaks juhuks olema valmis,» selgitas abipolitseinik Kaimo Kukk.