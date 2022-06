Galerii ja video ⟩ Elva Rock kõlas männilinnas taas, nagu viiskümmend aastat tagasi

Elva lauluväljaku ümber veetud tara tagant jalutas kontserdi hakul mööda soliidses eas paar. «Kuula, Graps laulab,» sõnas proua oma härrale. «Mis sa nüüd räägid, ei saa olla, Graps on ju surnud, äkki tuleb lindilt,» pakkus härra. «Näe, noor mees on hoopis, aga täpselt nagu Graps,» ütles proua, kui jõudis läbi aia silmata laval esinemas Magnetic Bandi, kelle koosseisus astus ühe solistina üles Madis Arro. Magnetic Bandiga üles astunud Arro esitused olid tõepoolest Gunnar Grapsiga väga sarnased. Kui ei teaks, oleks arvanud, et heli tuleb tõesti lindilt, mille sisse laulnud Graps isiklikult.