Aivar Kokk: ministrikohtadest uues valitsuses on veel selgelt vara rääkida

Aivar Kokk, mida on rahval Isamaa, Reformierakonna ja sotsiaaldemokraatide koalitsioonist kõige enam võita?

Kõigepealt on oluline, kas me saavutame oma eesmärgid või mitte. Esmatähtis on eestikeelne kooli- ja lasteaiaharidus. Energia- ja kütusehinnad tuleb kontrolli alla saada. Põhieesmärgid ses asjas tuleb paika saada juba enne uue kütteperioodi algust.