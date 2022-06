Galerii ja video ⟩ Pride tõi Tartusse üle tuhande osaleja

Sündmuse korraldajad olid üllatunud, et nii palju osalejaid Tartu Pride'ile kokku tulli. MTÜ Tartu LGBT+ tegevjuht Kaisa Linn selgitas, et arvasid tulevat ligi 500 inimest. Kui aga ilmnes, et rongkäigust ja kogunemisest võttis osa lausa ligi tuhat inimest, olid korraldajad ülevoolavalt rõõmsad.