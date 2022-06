Laiuse lossivaremete juurde paigaldati mälestuspink, mis võeti pärast avamist kaasa

Pärast pingi avamist võeti see küll ajutiselt kaasa, sest paigas ei olnud veel pingi alus, millele pink kinnitada. Esmaspäeval peaks pink saama Laiuse lossivaremete juurde tagasi toodud ning sinna ka maa küljes oleva aluse külge kinnitatud.

Jõgeva vallavalitsus on Poola Vabariigi suursaatkonnaga koostööd teinud varemgi. Laiuse linnusevaremete juurde on sõpruse ja ühise ajaloo märgiks istutatud 2019. aastal 15 pärna. Need märgivad 15 aasta möödumist ajast, mil Eesti ja Poola võeti Euroopa Liidu liikmeks.