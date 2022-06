Mis teeb südamekirurgi heaks? Ta võiks olla täpne laskur

Kuidas?

«Sealt käiakse instrumendiga alt läbi ja pannakse ligatuur, niidikene,» vastab Toomas Aro. «Väga keeruline see ei ole. Aga see juha on ülihabras, paistab läbi, selle juha rebenemine tähendab lapse surma. Kui sa pintsetiotsaga seal liigse liigutuse teed, on asi ühel pool ... Minul on juhtunud kaks korda seda, aga mul on õnnestunud ära päästa need lapsed.»

Vahel võib arst patsiendi kaotada. Asi, mida dr Toomas Aro kunagi Soome kolleegidelt õppis, oli see, et kirurg ei tohi kunagi koos patsiendiga ära surra. Järgmine patsient juba vajab teda. Seda järgmist ei saa ta maha jätta. Foto: Margus Ansu

Kui nüüd vahepeal jälle laskespordist rääkida, ütleb Toomas Aro, et see on väga närviline ala.

«Lased näiteks 10 punkti asemel 9,» kirjeldab Toomas Aro, mitmekordne Eesti meister. «Tead, et järgmise pead kindlasti 10 laskma. Närveerid, et äkki tuleb hoopis 8. Televisioonis ei ole sellest alast midagi näidata. Mis sa seal näitad, sportlane istub ühes asendis kaks tundi! Aga mis ta sees toimub?!»

See, et Toomas Aro on terve elu tegelenud laskespordiga, tuleb kirurgile kasuks. Tema stoilisest kehahoiust, maski ja luubiga kirurgiprillide taha peidetud näost ei ole operatsioonisaalis võimalik midagi välja lugeda. Ja kirurgi käed peavad kogu aeg käima nagu rätsepal. Aga mis ta sisemuses toimub?!