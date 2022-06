Kanakullipojad said rõngad jalga

Parema jala ümber said kullipojad alumiiniumist rõnga ning vasaku jala ümber punase valge numbriga värvirõnga. Rõngastamine aitab linnu päritolu hiljem tuvastada, ilma et peaks ta kinni püüdma.

Ka möödunud kevadel said sama kullipere neli poega jalga alumiiniumist Matsalu rõnga ja punase värvirõnga. Punane värvirõngas kanakulli jalas annab juba kaugelt märku, et tegemist on linnalinnuga – sündinud Tallinnas või Tartus.