PILTUUDIS ⟩ Mis imeasi see ennast linnapuu külge on haakinud?

Noorena kõlbab see seen pannilegi visata ja söömiseks ära praadida. Pidavat maitsema nagu kanaliha. Kuna Õnne tänava seen on pealtnäha juba vana, siis süüa agar seeneline Ain Vindi seda ei soovita. Üleüldse pole otstarbekas linnas kasvavaid seeni suhu pista, sest neil on selline paha komme kõiksugu halbu aineid endasse koguda.