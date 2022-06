Harjutusrada õpetab lastele ohutut rattaga liiklemist

Rajal saavad lapsed harjutada, mismoodi neid takistusi ületada. Harjutada saab ka manöövri sooritamist ühe käega, et samal ajal kaasliiklejatele enda sõidusuunast märku anda, aukudest möödumist ja teepervele sõitmist. Rajal on informatiivsed juhised, mis annavad olulist teavet ohutu rattasõidu kohta.

Rada rajati projekti BTA Velomaster raames. Selle eesmärk on koos professionaalsete ja kogenud koostööpartneritega töötada välja moodus, kuidas lapsed saaksid turvaliselt ja uuenduslikult rattasõitu õppida ja olemasolevaid oskusi lihvida.

Projekt sai alguse Lätist, kuhu praeguseks on loodud kaks õpperada ning valmimas on veel vähemalt kümme. Eestis on avatud rada Tallinnas, nüüd ka Tartus Tähtvere puhkepargis.