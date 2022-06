Ateljeekooli rajanud kunstnik maalis meelsasti portreesid

Kui näituseruumi siseneja on noor või keskealine ega ole Erich Arraku elu ja loominguga tihedamalt kokku puutunud, on tal kasulik lugeda vasakut kätt välja pandud teksti. Sealsamas on vitriinides muudki, mida on hea lähemalt silmitseda, näiteks fotod. Nende kohal on ka söeportreid, mis on joonistatud aastail 1960–1977.