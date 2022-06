Tõnis Arjus: jalutajate pealinn

Üha kiirema ja sujuvama liikluse ihast kandunud linnaloome efekt on olnud vastupidine. Ka need, kelle jaoks on autokasutus vältimatu, leiavad end üha kasvavates ummikutes ja aeglasemas liikluses. Avaliku ruumi kvaliteedi langus ei toeta ka jalutajate hulga taastumist ega autole alternatiivsete liikumisvahendite kasutust. Selliste trendide kimpus on olnud ja endiselt on väga paljud Euroopa linnad, seega võib rahulikult väita, et me ei ole ainulaadsete väljakutsete ees.