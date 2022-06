ROCKI TULEMINE ⟩ Elva legendaarse festivali tegi eriliseks hipilik õhkkond

Kalendris on taas 11. juuni ning paljuski samad bändid tulevad sealsamas kuulajate ette. Nende hulgas on Phoenix, kus 50 aastat tagasi mängisid Peeter Virsa (klaver, orel), Rein Virsa (viiul, soolokitarr), Peeter Vigel (laul, kitarr) ja Ivar Vigel (trummid). Ja Enn Veldi (basskitarr), kellest hiljem kujunes inglise filoloog. Praegu on ta Tartu ülikooli emeriitdotsent ja kirjutab mälestusteraamatut «Taas käidud radadel», millest siinkohal ilmub katkend.