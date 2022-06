Tammeka kapten: võite on ilmselgelt kogunenud liiga vähe

Tammeka kapten Sander Puri ütles viimases intervjuus soccernet.ee-le, et meeskonnaga on midagi valesti.

Võite on tema sõnul ilmselgelt kogunenud liiga vähe. «Kui 3:0 kaotad, siis õnne taha ei saa pugeda. Juba mitmendat mängu järjest on samamoodi: alguses tundub, et mäng justkui ongi meie kontrolli all, aga siis toimub mingi lagunemine,» rääkis Puri.