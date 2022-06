Veised kondavad linna külje all ringi

Priit Ojamaa lihaveistest suurem osa oli eile Aardla järve ääres poldril korralikult koplis. Osa karjast on aga ikka jooksus.

Kastre vallas Kurepalu kandis panid juba mitu nädalat tagasi veised karjamaalt jooksu. Praegu hulgub ringi 17 lihaveist, kes pääsesid minema lahti jäänud värava kaudu. Omanik Priit Ojamaa sõnul on jooksus just noored loomad, kelle koplisse tagasi saamine on osutunud parajaks katsumuseks.