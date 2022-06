Tartu ülikool on taas maailma ülikoolide pingereas 300 parima seas

Neljandat aastat järjest on paranenud Tartu Ülikooli koht akadeemiliste töötajate ja üliõpilaste suhtarvu järgi: seekordne tõus on 95. kohalt 91. kohale. Seda suhtarvu kasutab QS õppetöö kvaliteedi kaudse näitajana ja see on olnud läbi aastate Tartu Ülikooli peamine tugevus.

«Tartu ülikooli tugev rahvusvaheline positsioon annab üliõpilastele kindluse, et Eestis on võimalik saada kvaliteetne ja konkurentsivõimeline kõrgharidus,» rääkis ülikooli arendusjuht Taivo Raud. «Teisalt on siin ka oluline sõnum poliitikakujundajatele: senise taseme säilitamiseks ja parandamiseks on riigil vaja järjepidevalt ülikoolide õppe- ja teadustöösse investeerida, et Eesti kõrgharidus püsiks tihedas üleilmses konkurentsis elujõuline.»