Kliimaneutraalsus – tähendust ei mõista, aga saavutama siiski peab

Euroopa liit 2050. aastaks kliimaneutraalseks – see tähendab, et süsiniku heide ei tohi olla suurem kui selle sidumine kasvavasse metsa, mulda, turbasse ja mujale, on Euroopa komisjon paika pannud. Vastavalt roheleppele ei jää Eestil ja Tartumaalgi muud üle, kui selle püüdlusega kaasa minna. Aga kuidas?