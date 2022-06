Kindlasti on Pride’id muutunud ajaga populaarsemaks, rahvarohkemaks – lisaks LGBT+ kogukonnale tähistavad seda ka teised inimesed, kelle jaoks on inimõiguste eest seismine oluline. Pride’i üks eesmärk on luua turva- ja osadusetunnet: koos tähistamine aitab tunda end märgatuna ja võrdsena. Kõik see pole mitte vähe oluline, kui mõelda, et LGBT+ inimesed peavad pidevalt kogema erinevaid agressioone.