Piltuudis ⟩ Peipsi kohal kõrgusid harvaesinevad pilved

Kuigi pilved tegid taeva tumedaks ning nägid välja kurjakuulutavad, oli ilm Peipsil rahulik. Pilvi pildistanud Andrus Salu hinnangul võis tegu olla Asperitase pilvedega. Rahvusvahelisse pilveatlasse kanti see pilvetüüp alles 2009. aastal.

Sünoptik ning mitmete auhinnatud pilvepiltide autori Kairo Kiitsaku selgituste põhjal on Asperitased lainelised ning pakuvad vahel väga põnevaid ja dramaatilisi vaatepilte kogu taevalaotuses. Nende ametlik eestikeelne nimetus on laineline-kaootiline kihtrünkpilv. «See on võrdlemisi madal lainja struktuuriga pilv, mis areneb maapinnast kuni kahe kilomeetri kõrgusel,» seisab selgitus Kiitsaku pilvefotode kataloogis.