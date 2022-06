Juhani Jaegeri kiri sõbrale: Isamaa valik liberastide, putinistide, jobude või võimuhullude vahel

Mõtlen ka, et kas mingil hetkel jõuab kätte aeg, mil hakkame oma otsuseid langetama ratsionaalselt. Aeg, mil näiteks EKRE oleks valmis sõlmima liitu sotside osalusel, sest vaid nii õnnestub tal hoida ära homoabielude seadustamine või refid EKREga, sest see on ainus võimalus koolide eesti õppekeelele üleviimiseks.

Elame – näeme. Seniks… Kirjuta mulle veel! Olgugi, et olen koos sinu surmavaenlasega, kirjuta ikka! Kui see on ka raske meile mõlemale, on see siiski vajalik, et me sinuga päris võõraks ei jääks. Sest meid on ainult üks miljon.