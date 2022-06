Üheksa riigi taastusraviarstid ja teised tippspetsialistid kogunevad Tartus konverentsile

Ligi pooled Eesti surmadest on tingitud just neist haigustest.

«Uuringud näitavad, et südamehaigete taastusravi vähendab kordushaigestumist ja tõstab patsiendi elukvaliteeti,» ütles doktor Aet Lukmann. «Taastusraviga on võimalik vähendada suremust ja uuesti haiglasse sattumist vähemalt 20 protsendi võrra. Samas on taastusravi alakasutatud. Euroopas suunatakse taastusravile 30 protsenti südamelihase infarkti põdenutest, kuid Eestis veelgi vähem. Taastusravi lihtsalt ei ole alati kättesaadav.»