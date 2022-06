GALERII ⟩ Kümnes Tartu võimlemispidu pakkus rohkelt emotsioone ja silmailu

Kümnenda Tartu Võimlemispeo ja varasemate võimlemispidude pealavastaja Sirje Eomõis rääkis, et viimaste aastate elukorraldus on olnud uus ja keeruline, ent harrastusvõimlejad on edasi tegutsenud. «Suutsime viimasel paaril aastal võimlemispidusid siiski virtuaalsel teel publikuni tuua. Aga seda enam oli suur rõõm näidata erinäoliseid võimlemist ja liikumist ülistavaid kavasid nüüd suurele publikule,» kinnitas Eomõis.

Ta on treeneriametit pidanud üle viiekümne aasta ning alles mõni aasta tagasi tähistas Võimlemisklubi «Rütmika» 30ndat juubelit. «Sestap leidsime, et on paras aeg teha ajamasinaga üks sõit. Vaadata mis oli kunagi ja mis on nüüd. Kes teab, ehk õnnestub näha ka seda, mis ees,» lisas Eomõis.