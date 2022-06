Väike külapood läheb hingusele enne suurt juubelit

Kavastu poest saab kohalik kõik esmavajaliku. Poodnik Väino Kägo lootis, et vald aitab poe püsimisele kaasa, kuid kõik märgid näitavad, et juuli lõpus tuleb ikkagi uksed kinni panna.

Kavastu poodnik Väino Kägo tähistas mai alguses poe 17. tegutsemisaastat. 68-aastane Kägo lootis, et ehk jõuab äri 20 aasta juubeli ära oodata, kuid majanduselu on teinud oma korrektiivid ja Kavastu poodnik on otsustanud kaupluse juba tänavu juuli lõpus sulgeda.