Spordipargi välijõusaal täieneb uute masinate ja radadega

Praegune välijõusaal valmis puhkepargis 2017. aastal. Laiendamine võetakse ette selleks, et võimalikult paljud tartlased saaksid seda kohta kasutada. «Tartu spordi arengukava näeb ette, et jõulinnakuid saaksid kasutada kõik ühiskonnagrupid,» selgitas linnavalitsuse ehitusteenistuse vanemspetsialist Jana Hindrikson (pildil). «Praegu saavad neid kasutada pigem sportlased, aga eesmärk on luua võimalused ka noortele, vanadele ja erivajadustega inimestele.»