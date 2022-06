UTLIB 220 ⟩ 93-aastane lugeja on igal hommikul raamatukogus kohal

Uks avaneb ja... Olgu hommik päikeseline, nagu näiteks eile, või sompus ja sajune, nagu on tihtipeale olnud, üks on kindel nagu aamen kirikus: mõni minut enne kella üheksat on Tartu ülikooli raamatukogu klaasuste taga Kalju Konsin, raamatukogu staažikaim ja ühtlasi vanim lugeja. Mõnikord on ta üksi, sageli on seltsiks paar-kolm naist-meest.