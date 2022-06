Kiri ⟩ Vaadake teraselt, Raadil on kaevikus surev sõdur

Raadi sõjamonument, kui te seda teraselt vaatate, on ju surm kaevikus. Kui seal midagi üleliia on, siis on see tekst tänulikust Tartu linnast. Piisaks sellest, kui tekst ära muudetaks. Ütelda võiks ju lihtsalt, et hukkunute mälestuseks. Surm kaevikus, eriti praegu, kui sõda käib – tuleb välja, et me ei austa surmasaanuid ega hauatähist. Pole seal monumendil viisnurka ega midagi, seal on surev sõdur.