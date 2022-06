Siiri Laidla: koeraga ujuma?!

Vesi on mu stiihia, kirg. Ujuma õppisin kolmeaastaselt. Sealsamas, Emajões. Toona olid seal poolringikujuliselt ehitatud riietuskabiinid ja kogu too omaaegne kupatus. Käisin aastaid sõudmistrennis. Tore, et linnaujula on nüüd uuenduskuuri läbinud. Isiklikult eelistaks «vaba ja metsikut» randa. Praegune lahendus on pigem aastaringne sportliku ajaviite paik, kus saab muu hulgas ka supelda. Vahest jäetakse paremkalda vabaujula nii, nagu loodus on selle kujundanud.