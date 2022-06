Hotell Pallase stipendiumi saaja esitleb elust enesest inspireeritud maale

Viimastel aastatel maailmas valitsev olukord on muutnud kodu olemust ning inimesed on viibinud rohkem kodus. Sellest on inspiratsiooni saanud ka käesoleva aasta stipendiaat Caroliina Luhamets. Tema näituseprojekt «Elu olu» koosneb maalidest, millel on kujutatud koduseid ja tuttavaid momente ning mis üheskoos loovad näitusesaalist toetava keskkonna.