GALERII ⟩ Tartu Maarja kiriku tornikiivrit ehib taas kullast kukk

Tartu Maarja koguduse juhatuse liige Toomas Savi sõnas, et nüüd on Maarja kirik kõigile tartlastele nähtav. Ta loodab, et see toob juurde annetajaid, kes laulupeo hälli taastamisele kaasa aidata soovivad. Seni on kiriku taastamiseks kulunud üle miljoni euro. Kogu hoone taastamine maksaks ligi viis miljonit eurot.