Elektritõukerattur sõitis autole ette

Olgugi, et neiu sõitis kergliiklusteel, siis on antud alas võrdsete teede ristmik ning kiirusepiirang 20 kilomeetrit tunnis.

Lõuna prefektuuri liiklussüütegude uurimisgrupi juht selgitas, et ka elektritõukerattas on liiklusvahend ja parema käe reegel on ka tema jaoks täitmiseks, nii nagu mootorsõidukile.