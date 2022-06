Urmas Kruuse: pakendimärgisega toidu raiskamise vastu

Rohepöörde osaks oleva Euroopa Komisjoni strateegia «Talust taldrikule» eesmärk on, et meie toidusüsteem muutuks kestlikuks. Mida see tähendab? Praegune toidusüsteem ei ole pikas plaanis enam jätkusuutlik. Prognoositakse, et maailma elanikkonna kasvu tõttu suureneb aastaks 2050 nõudlus toidu järele 50–70 protsenti. Senisel kujul jätkates kasvab ka toidusüsteemiga seotud kasvuhoonegaaside teke 30–40 protsenti.